Gina-Lisa Lohfink: Krasser Liebesbeweis von ihrem größten Fan

Was für ein krasser Liebesbeweis! Gina-Lisa Lohfinks größter Fan Jenny hat sich unter die Nadel gelegt, um ihr Idol von nun an immer bei sich zu tragen. Sie ließ sich den Namen der 33-Jährigen in großen Buchstaben auf den Unterarm tätowieren.

Gina-Lisa ist begeistert

In ihrer -Story nahm die -Blondine ihre Fans mit ins Tattoo-Studio. "Hallo ihr Lieben! Ich hoffe, es geht euch gut? Hier ist meine liebe Jenny", beginnt Gina-Lisa. "Sie lässt sich gerade meinen Namen tätowieren!“

Das fertige Tattoo-Kunstwerk. Foto: Instagram/@ginalisa2309

Während die Aktion für manche Fans sicherlich nicht ganz nachzuvollziehen ist, findet die ehemalige „GNTM“-Kandidatin scheinbar großen Gefallen daran. "Jeder soll mit meinem Namen rumlaufen. Geil, gefällt mir! Ich mach jetzt meine eigene Gang - Gina Gang, Gina Gang, Gina Gang", freut sie sich in ihrer Story.

Zum Abschluss bekam Jenny noch ein großes Dankeschön für ihre Treue: "DANKE liebe Jenny, dass du mich schon sooo viele Jahre unterstützt! Hab' dich lieb". Na, dann haben sich die Schmerzen ja gelohnt...