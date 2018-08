Gina-Lisa Lohfink: Neue Frisur! Die Haare sind ab

Gina-Lisa Lohfink ist bekannt für ihre langen, blonden Haare. Doch jetzt hat sie zur Schere gegriffen - und sich von ihren geliebten Extensions getrennt!

Gina-Lisa Lohfink: Schwanger? Dieses Foto sorgt für Furore!

Bei den Fans kommt die Veränderung super an

Stattdessen trägt das Model einen stylischen Long Bob. Gina-Lisa scheint von ihrem neuen Look gar nicht genug zu bekommen. Gleich mehrere Bilder postete sie auf ihrem -Account. "Short hair, dont't care", kommentierte sie einen ihrer Schnappschüsse. Ihre Follower sind von der neuen Frisur begeistert. "Die kurzen Haare stehen dir viel besser", "Was für eine Veränderung" und "Sieht erwachsen, schön und intelligent aus", finden sie.

Bei Heidis Umstyling flossen noch die Tränen

Mit kurzen Haaren hat Gina-Lisa bereits ihre Erfahrungen gemacht. Als sie 2008 bei "Germany's next Topmodel" teilnahm, verpasste ihr einen kurzen Pixie Cut. Damals versank sie in einem Meer aus Tränen. Kurz nach der Show kamen die langen Extensions wieder dran. Scheint so, als ob sie mittlerweile Gefallen am natürlichen Look gefunden hat...