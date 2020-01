Gina-Lisa Lohfink: Neue Frisur! Die Haare sind ab

Reddit this

Sie hat es schon wieder getan! Gina-Lisa Lohfink hat den Gang zum Friseur gewagt und sich ihre hüftlangen Haare abschneiden lassen. Sie trägt nun einen kecken Bob mit Pony!

Gina-Lisa Lohfink: So sah sie vor den Beauty-OPs aus!

Gina-Lisa hat eine neue Frisur

Auf teilt die 33-Jährige stolz mehrere Fotos ihrer neuen Frisur. Und die scheint bei den Fans richtig gut anzukommen! „Finde ich super, dass du dich was traust und mal einen anderen Look ausprobierst“, schwärmt ein Fan in den Kommentaren. Auch lässt es sich nicht nehmen, die Schnappschüsse mit vielen Küsschen-Emojis zu kommentieren.

Bleibt abzuwarten, wie lange Gina-Lisa ihrer neuen Frisur treu bleiben wird…

Schock-Foto aufgetaucht! Was ist nur mit Gina-Lisa Lohfinks Gesicht passiert? Mehr dazu im Video: