Gina-Lisa Lohfink: Neue Frisur! Sie hat knallrote Haare

Gina-Lisa Lohfink ist ein echtes Style-Chamäleon. Eigentlich kennen wir sie mit platinblonder Mähne, doch kürzlich ließ sie sich die ehemalige „ “-Kandidatin ihre Haare pechschwarz färben. Jetzt hat Gina-Lisa schon wieder den Gang zum Friseur gewagt...

Gina-Lisa hat jetzt knallrote Haare

Für das "Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose" am Donnerstag in den Römerhallen hat sich Gina-Lisa ihre Haare rot färben lasen. Gina-Lisa ist extra nach Essen zu ihrem Friseur des Vertrauens gefahren. Mit dem Ergebnis könnte sich nicht glücklicher sein. "Ich bin jetzt Rot. Wie Arielle, eine Weihnachts-Arielle. Ich liebe es sehr, es passt doch so gut zur Adventszeit", schwärmt sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Welche Haarfarbe ihr am besten gefällt? "Ich finde mich mit allen Haarfarben toll. Blond war ich ja sehr lange. Jetzt finde ich den roten Look natürlich echt Mega." Mal sehen, wann uns Gina-Lisa mit der nächsten haarigen Veränderung überrascht…

Gina-Lisa Lohfink zeigt sich mit roten Haaren Foto: Instagram/ ginalisa2309

