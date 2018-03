Gina-Lisa Lohfink: Schock-Diagnose!

Durch „Germany’s next Topmodel“ wurde Gina-Lisa Lohfink bekannt, sorgte aber auch immer wieder mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen.

Im vergangenen Jahr ging die Beauty ins Dschungelcamp – seitdem steht sie besonders im Rampenlicht und lässt sich oft auf Red Carpet-Events blicken. An diesem Dienstag wäre sie eigentlich auch bei der Eröffnung des Schlagertempels von Willi Herren dabei gewesen – doch daraus wird wohl nichts.

Gina-Lisa hatte einen Bandscheibenvorfall

Gina-Lisa Lohfink hat nämlich einen Bandscheibenvorfall erlitten und liegt im Krankenhaus, wie sie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. “Ich hatte heute morgen schon sehr früh noch ein paar weitere wichtige Untersuchungen aufgrund meinem Bandscheibenvorfall und werde den Rat der Ärzte befolgen und mich diese Woche schonen. Es tut mir sehr leid, dass ich leider auch deshalb alle Termine für diese Woche absagen muss, aber macht Euch bitte keine Sorgen – bin bald wieder auf den Beinen und für Euch da“, schreibt Gina-Lisa Lohfink.

In ihrem Post bedankt sie sich auch bei ihren Fans: „Hey meine Lieben, vielen, vielen Dank für Eure herzlichen Gute Besserungswünsche – es tut so gut wenn man krank ist und von netten Menschen Trost und gute Wünsche zur Genesung bekommt“, so Gina-Lisa Lohfink.