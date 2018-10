Gina-Lisa Lohfink: Traurige Liebes-Beichte

Reddit this

Bei "Adam such Eva" sucht Gina-Lisa Lohfink hüllenlos nach ihrem Traummann. Denn bisher wollte es mit der großen Liebe einfach nicht klappen...

Gina-Lisa Lohfink hatte bisher kein Glück mit den Männern. "So viele von meinen Ex-Freunden haben immer probiert, mich zu verändern. Ich weiß nie, lieben sie mich, mein Geld oder wollen sie berühmt werden?", gab sie jetzt im Interview mit zu. Oft wurde sie enttäuscht.

Neuer Freund dank "Adam sucht Eva"?

Dass soll sich jetzt ändern! Gina-Lisa ist neben " "-Gewinner Jan Sokolowsky und " "-Sternchen Emilija Mihailov eine der prominenten Kandidaten bei "Adam sucht Eva". "Wenn jemand ganz nackt vor einem steht - ehrlich geht's nicht. Es gibt keine Steigerung mehr", begründete sie ihre Teilnahme an der Datingshow.

Gina-Lisa Lohfink: Bittere Abrechnung! Ausgerechnet ER fällt ihr in den Rücken

"Ich vermisse heutzutage die Romeos"

Und wie sollte ihr Traummann sein? "Ich vermisse heutzutage die Romeos, die gibt's gar nicht mehr so viel. Da bin ich noch oldschool. Ich finde es schön, wenn der Mann um die Frau kämpft", so die Blondine. "Ein Adam kann mich erobern, wenn er ehrlich, direkt ist und ich mit ihm lachen kann. Er sollte mich so akzeptieren, wie ich bin." Wer weiß, vielleicht findet Gina-Lisa auf der Liebesinsel ja endlich den Richtigen...

" " läuft ab dem 3. November um 22:30 Uhr bei RTL.