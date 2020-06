Gina-Lisa Lohfink wird der Star der Erotik-Messe "Venus"

Damit tritt sie in prominente Fußstapfen: Tatjana Gsell (41), Micaela Schäfer (28) und auch Naddel (47) waren in den vergangenen Jahren die Aushängeschilder der "Venus".

"Das ist toll und ich will's noch besser machen", schwärmte Gina-Lisa gegenüber "Bild.de". Dennoch hatte die dralle Blondine am Anfang so ihre Zweifel: "Ich dachte, auf der Venus laufen nur Sex-Verrückte rum. Aber da sind nette, normale Typen. Außerdem ist die Messe wirklich eine erotische Inspiration."

Die "Venus" findet vom 18. bis 21. Oktober in Berlin statt. Bis dahin wird Gina-Lisa mehr als 10.000 Werbeplakte zieren.

Allerdings will Gina-Lisa auf einen allzu freizügigen Auftritt verzichten: "Ich möchte, so wie die Geschäftsmänner, als Geschäftsfrau rumlaufen."

Auf die Bilder sind wir gespannt...

