Gina-Lisa Lohfink: Zeigt sie hier ihren Freund?

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Ab morgen Abend ist Gina-Lisa Lohfink erstmals in der ersten Folge der "Nackt-Kuppel"-Show " " zu sehen, um die große Liebe zu finden. Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt nun allerdings für Verwirrung! Der Grund: Gina-Lisa zeigt sich mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite...

Gina-Lisa Lohfink: Traurige Liebes-Beichte

Ist das der Freund von Gina-Lisa Lohfink?

Via " " teilt Gina-Lisa nun ein Foto mit ihren Followers, welches sie mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite zeigt. Die beiden sind dabei zu sehen, wie sie es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht haben. Doch wer ist der Unbekannte? Nimmt Gina-Lisa etwa an der "Nackt-Kuppel-Show" teil, obwohl sich bereits in festen Händen ist?

Ist Gina-Lisa Lohfink vergeben?

Wer denkt, dass Gina-Lisa bereits in festen Händen ist, liegt absolut falsch! Ein Blick auf die Hashtags zu dem Post macht nämlich ziemlich schnell deutlich, dass es sich bei dem Mann an Gina-Lisas Seite um ihren besten Freund handelt. Die ist also bereit und frei für das kommende Liebes-Abenteuer. Ob sie bei "Adam sucht Eva" die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein...