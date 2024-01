Gina Schumacher: Erste Details zu ihrer Hochzeit durchgesickert

Über Details der Feier wird bereits spekuliert. Demnach wünscht die Braut sich Romantik pur, mit einem Kleid im verspielten Boho-Style und einer Country-Band. Für die Gäste soll ausreichend Zeit bleiben, entspannt den Strand und die Hafenstadt zu erkunden. Malerischer kann man wohl kaum den Bund fürs Leben schließen! Anrührend: An ihrem schönsten Tag will Gina ihren kleinen Bruder Mick als Trauzeugen an ihrer Seite haben. Mama Corinna wird sicherlich die ein oder andere Träne verdrücken. Ob auch Papa Michael dabei sein wird, dessen tragischer Ski-Unfall sich Ende 2023 zum zehnten Mal jährte? In Ginas Herzen auf jeden Fall! Ihr großes Glück überstrahlt, zumindest für eine Weile, die dunklen Wolken über der Schumi-Familie.

