Gina Schumacher: Juhu! Honigsüße Nachwuchs-Nachrichten

"Die sind so süß", schreibt Nina zu ihrem "Instagram"-Post, auf dem sie mit dem gefiederten "Familienzuwachs" in den Armen freudestrahlend in die Kamera blickt! Absolut ein herzerweichender Anblick, der auch von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt. So heißt es unter dem Schnappschuss: "Liebe Gina, man kriegt einfach immer gute Laune bei Deinen Bildern. Danke fürs Teilen", "Wunderschön und perfekt" sowie "So süß die Zwei! Pass gut auf sie auf." Ehrliche Worte, die zeigen: Gina hat mir ihrem Schnappschuss bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. Ob uns die Schumi-Tochter in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

