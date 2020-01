Ginger Costello-Wollersheim: Haar-Hammer! Sie trägt jetzt Rastazöpfe

Ginger Costello-Wollersheim probiert gern mal neue Frisuren aus. Als bekannt wurde, dass sie die neue Frau an Bert Wollersheims Seite ist, zeigte sie sich mit platinblonden Extensions. Im "Promi "-Haus überraschte sie plötzlich mit einer stylischen Kurzhaar-Frisur. Jetzt hat Ginger schon wieder den Gang zum Friseur gewagt...

Ginger Costello-Wollersheim: Trennungs-Drama! Jetzt rastet sie völlig aus

Ginger Costello-Wollersheim trägt jetzt Rastazöpfe

Pünktlich zum Thailand-Urlaub mit Schatz Bert hat sich die 33-Jährige sogenannte Braids (Rastazöpfe) flechten lassen. "Was sagt ihr zu meiner neuen Frisur? Hot oder not?", will Ginger von ihren -Followern wissen. Die sind völlig begeistert von dem neuen Look. "Cool, ich dachte erst das wäre ", "Die perfekte Frisur im Urlaub. Steht dir super! und "Du kannst einfach alles tragen", lauten nur einige der vielen Komplimente unter dem Post. Mal sehen, wann uns Ginger mit der nächsten Veränderung auf ihrem Kopf überrascht...

Auch hat eine neue Frisur. Seine giftgrünen Haare seht ihr im Video: