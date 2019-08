Ginger Costello-Wollersheim: Ex-Freund will sie vor Gericht zerren!

Ginger Costello Wollersheim musste in ihrem Leben schon einiges mitmachen. Ein Ex-Freund wurde ihr gegenüber gewalttätig. "Der hat mich krankenhausreif geschlagen. Der ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Der war total krank im Schädel. Der war ja am Anfang nicht so, der war total nett, aber dann hat der angefangen zu koksen", erzählte sie bei "Promi ".

Ex-Freund will Ginger vor Gericht zerren

Laut der "BILD"-Zeitung war Ginger vor Bert mit dem Hamburger Martin K. zusammen. Der ist über die Gefühls-Beichte seiner Ex vor einem Millionenpublikum überhaupt nicht begeistert. "Viele gehen davon aus, dass Ginger mich damit meinte. Aber sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht – und das auf meine Kosten. Ich kann das nicht einfach so stehen lassen", beschwert er sich jetzt gegenüber dem Blatt. Er hat sogar einen Anwalt eingeschaltet. "Ich würde gern Anzeige gegen sie erstatten. Es muss jetzt mal ans Licht kommen, was da alles schiefläuft", so Martin K. weiter.

Bert Wollersheim & Ginger: Traurige Baby-News!

Ginger ist happy mit Bert Wollersheim

Und Ginger? Die bekommt von dem ganzen Drama überhaupt nichts mit. Sie sitzt immer noch im " -Haus - und schwärmt von dem neuen Mann an ihrer Seite. "Ich bin so glücklich, dass ich den habe. Er hat mich seit dem ersten Tag behandelt wie eine Prinzessin. Er macht alles, um mich glücklich zu machen." Mal sehen, ob ihr Bert die Wogen mit dem Ex wieder glätten kann...

