Giovanni Iannelli: Radprofi stirbt bei Rennen!

Giovanni Iannelli galt als Hoffnungsträger im Radsport. Sein größter Traum war es, in die Profiliga aufzusteigen und die World Tour zu fahren. Jetzt ist er tot.

So kam es zum tragischen Unfall

Giovanni nahm am 87. Circuito Molinese in Molino dei Torti (Italien) teil, als er plötzlich die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen einen Betonblock krachte. Er trug zwar einen Helm, doch der zerbrach bei dem Aufprall. Noch am Unfallort wurde der Sportler wiederbelebt. Anschließend wurde Giovanni ins Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Zwei Tage später erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Der Radfahrer starb im Kreise seiner Familie. Er wurde nur 22 Jahre alt.

Der italienische Radsportverband meldete sich bereits auf Twitter zu Wort: "Die Tragödie nimmt uns sehr mit. Wir sind sprachlos. Das Beileid des Verbandes geht an die Familie von Giovanni Iannelli."

