Giovanni & Jana Ina Zarrella: Traurige Trennung!

Dennoch – oder gerade deshalb – passen der Sänger und die Moderatorin perfekt zueinander. Nicht umsonst sind sie schon seit 16 Jahren glücklich verheiratet. Und mit der Familie ihres Mannes, die ebenfalls in Köln wohnt, versteht sich Jana Ina auch hervorragend. Giovannis jüngerer Bruder Stefano (31) ist für sie wie ein eigener Bruder, seine Eltern Bruno und Clementina wie eigene Eltern.

Doch all die Zuneigung, die sie von den Italienern erfährt, kann nicht die Liebe ihrer Mama ersetzen. Leider lebt Rita noch immer in Jana Inas Heimatland Brasilien. "Ich habe sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen", erzählte die zweifache Mama Jana Ina noch vor Kurzem. Obwohl es ihr größter Wunsch war, sie an Weihnachten zu sehen, blieb Jana Inas Traum unerfüllt. "Sie ist zwar geimpft, aber der Impfstoff ist in Deutschland nicht anerkannt", klagte das Model.

Während sich Giovanni intensiv auf die bereits dritte seiner Shows, die Giovanni Zarrella Show, vorbereitete, machte Jana Ina Nägel mit Köpfen. Die Sehnsucht war einfach zu groß! Also packte sie ihre Koffer und die trat die lange Reise nach Südamerika an, um Rita zu ihrem Geburtstag zu überraschen. Und endlich, nach so vielen, quälenden Monaten, schloss Jana Ina ihre Mama wieder in die Arme!