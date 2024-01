Giovanni & Stefano Zarrella: Brüder-Zoff? Jetzt lüften sie das Familiengeheimnis

Wer glaubt, dass Neid eine Rolle bei den Brüdern spielt, der täuscht sich! Auf seinem Instagram-Kanal schwärmt Stefano in den höchsten Tönen von seiner Familie!

"Das wertvollste, was ich besitze. Ich wollte mich von aller tiefsten Herzen bei euch bedanken. Ihr seid immer für mich da, wenn es mit gut geht, schlecht, ich an mir zweifle, gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll, immer! Mama & Papa, danke, dass ihr mich zu dem Mann gemacht habt, der ich heute bin", schreibt der Hobby-Koch zu einem Foto von seinen Eltern, seinem Bruder Giovanni und seiner Schwester Maria. "An meine tollen Geschwister, ihr seid das beste Geschenk, was uns unsere Eltern machen konnten. Danke für alles. Liebe euch bis zum Mond und zurück." Wie süß!

Und auch Giovanni lässt es sich nicht nehmen, seinen Bruder zu loben. "Wie sehr ich dich liebe! Wie stolz ich auf dich bin! Wie wichtig du mir bist! Auf ewig verbunden", schreibt er Anfang Dezember, um Stefano zum Geburtstag zu gratulieren.

Schnell wird klar: Das Geheimnis ihrer Familie ist Liebe! Für Neid und Missgunst wird niemals Platz sein...