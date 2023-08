Giovanni Zarrella: Bilder aufgetaucht - Er küsst eine andere Frau!

Blicke und Gesten sagen oft viel mehr als 1000 Worte: Bei der "Giovanni Zarrella Show" flogen definitiv die Funken zwischen dem Entertainer und der Ex-Partnerin seines Kollegen Stefan Mross. Und auch abseits der Showbühne scheint Anna-Carina Gefallen an dem charmanten Italiener gefunden zu haben, jedenfalls liked sie seine Instagram-Beitrage nicht nur fleißig, sondern überschüttet sie geradezu mit Herzchen. Klar, auch sie ist nach dem Liebes-Aus mit Mross wieder vergeben, dennoch lag jetzt beim gemeinsamen Auftritt ein Prickeln in der Luft, das praktisch mit Händen zu greifen war. Giovanni macht jedenfalls kein Geheimnis daraus, wie sehr ihm die hübsche Blondine gefällt: "Was für eine Energie, mit dir fühlt sich der Tag so leicht an", schwärmt er fast schon schamlos auf der Fan-Seite seiner Show.

Auch für Jana Ina muss nicht mehr ganz nachvollziehbar sein, wo Giovanni die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zieht. Was löst das in einer Frau aus, wenn man zusehen muss, wie der Mann eine andere küsst? Erst kürzlich gab die gebürtige Brasilianerin zu, dass sie in letzter Zeit tatsächlich verstärkt mit Eifersucht zu kämpfen hat. "Früher war ich das nie. Doch es ist komisch, je älter ich werde, desto mehr Momente habe ich, in denen ich eifersüchtig bin." Das nehme sogar dermaßen überhand, dass sie misstrauisch auf Giovannis Handy schielt. "Dann frage ich auch schon mal: 'Was ist das denn für eine Telefonnummer?'" Man kann sich also lebhaft ausmalen, dass Jana Ina nicht unbedingt begeistert auf die öffentliche Fremdflirt-Attacke ihres Liebsten reagiert. Auch wenn Giovanni erst kürzlich im Interview mit "Closer" beteuerte, dass es trotz allem Showbiz-Trubel und allgegenwärtigen Versuchungen nur eine Frau für ihn gibt: Jana Ina. "Wir haben ein unglaubliches Vertrauen", betont er da. "Wir haben uns diesen Job ausgesucht und wir sind glücklich damit. Ich bereue nichts daran. Viele sagen, dass sie die Öffentlichkeit nicht mögen. Bei uns ist das nicht so. Wir lieben unseren Job mit allen Facetten." Dazu gehört wohl auch, der ein oder anderen Kollegin auf der Bühne mal etwas näher zu kommen. Aber, stellt der Sänger klar, es gibt Wichtigeres in seinem Leben als Erfolg und zärtliche Duette. "Ich kann glücklich sein ohne meine Arbeit, aber ich kann nicht glücklich sein ohne meine Familie!" Fragt sich nur, ob die gerade so happy mit ihm ist …