Giovanni Zarrella: Dunkle Wolken über seinem Glück!

Am 22. Juli steht Giovanni wieder für seine "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne. Auf dem Instagram-Kanal der Sendung rührt er bereits fleißig die Werbetrommel für seine berühmten Gäste. Unter anderem werden Kerstin Ott, Ella Endlich und Maite Kelly mit dabei sein! Doch das kommt bei den Fans nicht so gut an...

In den Kommentaren unter Giovannis Beiträgen häuft sich bereits die Kritik:

"Sind jetzt aber auch immer die gleichen Gäste, nur im Wechsel. Schade."

"Schade, dass immer dieselben Künstler dabei sind, die meiner Meinung nach schon genug Kohle haben. Andere Künstler, die erst neu angefangen haben, die haben überhaupt keine Chance."

"Nichts Neues mehr. Gebt doch mal anderen eine Chance. Es gibt so viele Newcomer."

"Ist ja schlimmer als bei Flori mit der Gästeliste. Was soll das?"

Wie bitter! Dabei ist Giovanni doch so stolz auf seine Show. Vielleicht sollte er seine nächste Gästeliste aber noch einmal überdenken, wenn er seine treuen Fans nicht verlieren will...