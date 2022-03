Giovanni Zarrella: Er will sein geheimes Glück nicht mehr verstecken

Wie Giovanni Zarrella nun in der "NDR"-Talkshow "3nach9" berichtet, sind seine Eltern maßgeblich dafür verantwortlich, dass er im Leben glücklich ist. So offenbart er: "Das größte Glück in meinem Leben ist sicherlich, in diesem Elternhaus geboren zu sein. Weil meine Eltern haben mir alles mitgegeben, und in dem richtigen Maß, was man braucht, um seinen Weg zu gehen. Also immer eine Linie, aber auch immer die Freiheit, meinen Leidenschaften nachzugehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Giovanni und seine Eltern verbindet ein enges Band der Liebe! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr emotionalen Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein …