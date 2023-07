Giovanni Zarrella: Fake-Vorwürfe! Die Fans toben vor Wut

Immer wieder sonntags

Diese Gäste erwartet Stefan Mross 2021

Für Fans des deutschen Schlagers ist diese Sendung ein wahrer Pflichttermin: Am 13. Juni 2021 startete endlich wieder „Immer wieder sonntags“ auf ARD. Auch in diesem Jahr hat Stefan Mross wieder einzigartige Gäste aus der Welt der Volksmusik zu 16 Sendeterminen in den Europapark Rust eingeladen. Dabei hat der Moderator doch eigentlich noch mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen.