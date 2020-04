Giovanni Zarrella: Gefühls-Beichte über eine andere Frau!

Huch, was ist denn bei Giovanni Zarrella los? Der Sänger schwärmt nun in den höchsten Tönen von einer anderen Frau...

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella ein absolutes Traumpaar sind, hat eine andere Frau Giovanni scheinbar ganz schön den Kopf verdreht...

Giovanni Zarrella schwärmt von einer anderen Frau

Wie Giovanni nun berichtet, ist er ein absoluter Fan! So hat er die Sängerin neulich getroffen und schwärmt von ihr in den höchsten Tönen. In der -Talkshow "Riverboot" verrät er jetzt: "Ich war schon immer ein Riesen-Fan von ihr, aber jetzt bin ich hin und weg. Andrea ist so ein sensationeller Mensch. Das ist der Wahnsinn." Ehrliche Worte, die definitiv intime Einblicke in Giovannis Innerstes geben. Große Sorgen muss sich Jana Ina deswegen jedoch nicht machen...

Giovanni und Jana Ina sind immer noch glücklich

Neulich erklärten Giovanni und Jana Ina, dass sie ihren Hochzeitstag in diesem Jahr ganz besonders feiern wollen. Eigentlich hatten die beiden vor, ihr Jawort während einer Zeremonie in Vegas nochmal aufzufrischen. Die aktuelle Situation macht ihnen dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung. Feiern wollen die beiden trotzdem. So erklären sie gegenüber " ": "Eigentlich wollten wir nach Las Vegas fliegen dafür, aber - ja, also gerade wird nichts mehr geplant, also vielleicht in unserem Garten." Von einem Eifersuchts-Drama kann also nicht die Rede sein...

