Giovanni Zarrella: Jaa, jetzt ist es raus

Wie nun bei einem Blick ins TV-Programm deutlich wird, wird Giovanni am 13. November wieder auf der großen Schlagerbühne zu sehen sein! Mit von der Partie sind diesmal ausgewählte Gäste wie Peter Maffay, Michelle mit ihrer Tochter Marie Reim und Angelo Kelly mit seiner Familie! Aber auch Ehefrau Jana Ina soll mit dabei sein, um ihren Giovanni tatkräftig zu unterstützen! Für den Sänger definitiv ein ganz besonderer Moment! Aber auch seine Fans sind vorab schon absolut aus dem Häuschen! Schließlich hat Giovanni in der letzten Show alles gegeben, um der perfekte Schlagergastgeber zu sein. Was er sich wohl diesmal besonderes für seine Zuschauer einfallen lässt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...