Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Jetzt lässt er die süße Bombe platzen!

Jetzt ist es raus! Mit dieser Beichte lüftet Giovanni Zarrella nun sein süßes Ehe-Geheimnis!

Stefanie Hertel: Jubel-News! Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Giovanni gibt intime Einblicke

Wie Giovanni jetzt berichtet, probiert er stetig, Jana Ina kleine Freuden zu bereiten. So erklärt er bei " - Alles Liebe zum Muttertag": "Blumen gibt es regelmäßig, das ist ganz klar. Ansonsten versuche ich immer ein bisschen so, auch wie bei meiner Frau, einfach so zwischen den Zeilen zu lesen, was sie sich wünscht oder wonach sie sich sehnt, das ist ja ganz normal." Wie süß! Über eine Überraschung hat sich Jana Ina jedoch ganz besonders gefreut...

Jana Ina war überglücklich

"Aber das Schönste, glaube ich, war, als ich für sie gekocht habe, also ein richtiges Menü gekocht. Meine Mama ist leidenschaftliche Köchin, die kocht wirklich so gut. Und ich habe einmal für Jana Ina gekocht bei einem Muttertag, das muss vor vier oder fünf Jahren gewesen sein. Und das wirklich schon eine große Überraschung für sie, das hat sie wirklich sehr gefreut", berichtet Giovanni weiter. Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Ehe-Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Huch, so kennen wir ja gar nicht: