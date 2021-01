Giovanni Zarrella & Jana Ina: "Du fängst an, sehr misstrauisch zu werden!"

Auch wenn Giovanni mit seiner Musik wieder auf der absoluten Überholspur unterwegs ist, macht er sich auch vor seinem nächsten Album enorme Gedanken, ob er damit einen Hit landet. So fügt er hinzu: "Ich habe zehn Jahre lang als Musiker nicht funktioniert. Du fängst an, sehr misstrauisch zu werden, weil die Misserfolge und die Niederlagen dich nach unten drücken, das ist einfach so. Und die Dinge, die dich nach oben ziehen, bleiben dann nicht so lange. Das heißt, der Weg geht in Wellen, aber runter. Und jetzt vor dem neuen Album, was jetzt kommt, also vor 'Ciao, Ciao', ist es genauso. Natürlich hoffe ich natürlich, dass es ein Erfolg wird, aber trotzdem denkst du dir, ja, warum soll das sich jetzt wiederholen?" Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick ist das Innerste von Giovanni geben. Ob der Sänger uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...