Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella: Ehe-Stress! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Wie Jana Ina nun verrät, ist sie von Giovannis Fußballleidenschaft absolut genervt! Gegenüber "taff" erläutert die Beauty: "Ich kann sein italienisches Radio nicht mehr hören. Giovanni hört von 24 Stunden für acht Stunden am Tag italienisches Fußball-Radio. Es ist echt krass." Hoppla! Scheinbar kann Giovanni seine Liebste für den Ballsport so gar nicht begeistern. Aber auch Jana Ina bringt Giovanni mit einer Angewohnt regelmäßig auf die Palme: Unpünktlichkeit! So wettert er: "'Gleich fertig!' ist ein Satz, der zählt bei uns nicht mehr. Wenn sie sagt, 'Gleich fertig!', dann kann ich mir noch ein Brötchen schmieren und noch einmal eine halbe Stunde warten." Ehrliche Worte, die ein ganz intimen Blick in das Eheleben der beiden gewähren!

Das diese Differenzen jedoch unüberwindbar sind, ist unwahrscheinlich! Schließlich betonen Giovanni und Jana Ina immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind...