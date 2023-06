Giovanni Zarrella & Vanessa Mai: Ertappt! Ihre erotische Show in der Öffentlichkeit hat Folgen

Dabei ist Vanessa Mai doch glücklich vergeben! Vor sechs Jahren gab die Sängerin ihrem Manager Andreas Ferber das Ja-Wort. Und auch ihr Tanzpartner, Giovanni Zarrella, ist seit fast 18 Jahren mit seinem Schatz Jana Ina verheiratet.

Wird es der Sängerin in ihrer Ehe etwa wieder zu eng? Ihre Beziehung wirkt nach außen zwar perfekt, doch auch bei Vanessa und ihrem Mann herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. "Ich war wirklich ganz, ganz, ganz eklig", verriet Vanessa Mai mal in einem Interview über eine ihre dunkelsten Phase in ihrer Ehe. "Ich hätte es verstanden, wenn er sich hätte scheiden lassen."

Und Vanessa Mai ist absolut kein Kind von Traurigkeit. Die attraktive 31-Jährige zeigt sich in der Öffentlichkeit gern verführerisch. Ob in Hotpants, im Bikini, in Leder-Leggings, im Minirock oder auch mal oben ohne – der "Wolkenfrei"-Star weiß genau, wie man Männern den Kopf verdreht. Aber: "Wenn man sich gerne sexy kleidet, sagt es nichts über meine Seele, meine Moral, mein Talent und darüber, was ich 'nötig' habe aus", betont die Schlagersängerin.

Deshalb genoss sie den erotischen Tanz mit dem gut aussehenden Giovanni sehr. Hinter der Bühne wartete ja geduldig ihr Andreas …

