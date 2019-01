Gisele Oppermann: Bedeutet DAS ihr Dschungelcamp-Aus?

Es wird nicht ruhig bei . Seit ihrem -Einzug ist die Ex-"GNMT"-Kandidatin immer wieder dabei zu beobachten, wie sie einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen erleidet. Dass die anderen davon mittlerweile absolut genervt sind, ist also kaum verwunderlich...

Bastian Yotta & Chris Töpperwien: Kehrtwende im Dschungel-Streit aus DIESEM Grund!

Dschungelcamp-Bewohnerin Doreen Dietel schießt gegen Gisele

Wie gestern Abend beim Dschungelcamp ersichtlich wurde, hat Doreen Dietel von Gisele absolut die Nase voll! So wetterte sie gegen die Ex-"GNTM"-Kandidatin hinter Giseles Rücken: "Diese Frau macht mich wahnsinnig, diese Gisela! Wie kann man nur so sein als Mensch? Wie kann man nur so empfindlich sein, so ein Anti-Teamplayer, das ist der Wahnsinn." Doch damit nicht genug...

Doreen beleidigt Gisele

"Du bist eine egoistische kleine Drama-Queen", bekam Gisele von Doreen um die Ohren gepfeffert. Arme Gisele! Bedeutet diese Negativ-Stimmung gegen sie ihr baldiges Dschungelcamp aus? Wohl kaum! Schließlich dürfen die Zuschauer darüber entscheiden, wer im Dschungel bleiben darf und wer nicht...