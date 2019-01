Gisele Oppermann: Begleiterin packt über ihre geheime Liebe aus!

Reddit this

Im "Dschungelcamp" erzählte Gisele Oppermann über einen Mann, in den sie seit 10 Jahren hoffnungslos verliebt ist. Wer ist der geheimnisvolle Mann?

Die " "-Gespräche werden immer privater. Gegenüber Schlagersänger Peter Orloff sprach über eine ganz besondere Person in ihrem Leben. Doch ein Paar waren die beiden nie. Jetzt packte Giseles Begleiterin Anna über den geheimnisvollen Mann aus...

Liebes-Chaos bei Gisele

Ein Mal hat ihre Anna Giseles große Liebe getroffen. Doch den Namen will sie lieber für sich behalten. "Ich weiß nicht, ob ihm das so gut gefallen würde", erklärte sie im Interview mit . "Ich denke, dass diese Liebe von ihrer Seite schon da ist und die Begeisterung für diesen Mann. Bei ihm weiß ich nicht, ob es auch mit dem Fernsehen zu tun hat, dass er jetzt wieder ein bisschen stärker vertreten ist, aber ich möchte auch niemanden etwas unterstellen. Es kann auch sein, dass er jetzt tatsächlich einfach auch langsam Interesse findet."

Dschungelcamp 2019: Steigt Gisele Oppermann freiwillig aus?

Das sagt Giseles Begleiterin Anna zu ihren Gefühlsausbrüchen

Im "Dschungelcamp" macht vor allem mit ihren Heul-Attacken auf sich aufmerksam. Anna sieht sie jedoch nicht als Drama-Queen. "Im Allgemeinen ist sie im Alltag nicht so. Aber, wenn was ist, was sie berührt, dann kann das schon mal passieren. Es ist vielleicht ein bisschen schneller als bei anderen Menschen." Sie könne sich sogar vorstellen, dass sie bei einer Dschungelprüfung nochmal eine komplett andere Seite von sich zeigt. Ob ihr das wohl heute Abend im Dschungel-Krankenhaus gelingt?