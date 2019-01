Gisele Oppermann: Morddrohungen im Dschungelcamp!

Es wird nicht ruhig bei ! Seit Freitag ist die dabei zu sehen, wie sie in der australischen Wildnis an ihre Grenzen gerät. Doch damit nicht genug! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, muss Gisele auch via "Social Media" einige Anfeindungen ertragen...

Gisele erhält Morddrohungen!

Wie nun über den " "-Account von Gisele bekannt gegeben wurde, soll die ehemalige "GNMT"-Teilnehmerin einige schlimme Nachrichten erhalten haben. So heißt in dem jüngsten Post: "Liebe Fans und Hater! Danke für euren Support, eure Anrufe, liebe Nachrichten, Morddrohungen und einige weitere amüsante Dinge.." Was für furchtbare Neuigkeiten. Doch zum Glück lässt sich Gisele davon nicht unterkriegen. So heißt es weiter: "Gisele wird weiter Ihren emotionalen Weg gehen und sich nicht wegen Euch anders darstellen als sie ist." Und auch ihre treuen Followers stehen Gisele während dieser emotionalen Zeit treu zur Seite.

Giseles Fans stehen ihr bei

Das sich Gisele voll und ganz auf ihre treuen Fans verlassen kann, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So heißt es: "Sensibel zu sein ist keine Schwäche ... die Show war schon immer bescheuert und der falsche Ort für sie. Ich könnte es auch nicht besser, würde mir das auch nicht freiwillig antun."