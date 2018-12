Gisele Oppermann: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Ex-"Germanys Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann alias "Die Heulsuse" der dritten Staffel der TV-Show zieht im Januar ins Dschungelcamp. In den letzten zehn Jahren hat sich einiges bei der heute 28-Jährigen getan - nicht zuletzt dank ihres Mannes...

Die tränenreichste Staffel, die es sicherlich jemals gab in der Geschichte von "Germanys next Topmodel", war ganz bestimmt die, in der Kandidatin mitgemacht hat. Im Jahr 2008 schaffte es Brasilianerin in der dritten Staffel der -Show von Model-Mama Heidi immerhin auf Platz sechs. Allerdings blieb sie den Fans der Sendung nicht wegen ihres besonderen Modeltalents in Erinnerung, sondern wegen ihrer ständigen Heulerei und ihres Gejammers. Nach ihrem Ausschied aus der TV-Show ist ebenfalls keineswegs ruhig um die damals 19-Jährige geworden. Denn Gisele sorgte mit ihrer Stiletto-Prügelattacke auf eine Frau während einer Partynacht für zahlreiche Schlagzeilen. Doch vielleicht war es gerade dieser Skandal, der das Model dazu bewegte, sein Leben umzukrempeln und endlich wieder Halt zu finden.

"Dschungelcamp 2019": Gisele Oppermann - ihre Familie gibt ihr Halt!

Und tatsächlich, Gisele Oppermann hat sich anscheinend in den letzten Jahren verändert. Denn 2014 verkündigte sie die Geburt ihrer Tochter Maria Lucie Leni. "Mir geht es bestens, ich hätte es mir wirklich nicht so einfach vorgestellt", erzählt die 28-Jährige kurz nach der Geburt. Auch die Schwangerschaft habe sie in vollen Zügen genossen. Grund dafür sei ihr Partner und Vater ihres Kindes. "In den ersten zwei Nächten habe ich nicht geschlafen, weil ich sie die ganze Zeit anschauen musste", sagt das Model. Ihr Mann sei ihre eine große Stütze im Alltag mit ihrer Tochter. "Er ist ein toller Papa, der auch die Windeln wechselt", erzählt Gisele stolz.

TV-Comeback Gisele Oppermann - verrät sie im Dschungel ein süßes Geheimnis?

Der Mann an Gisele Oppermanns Seite möchte sich allerdings eher im Hintergrund halten. Die Beiden sind schon seit ein paar Jahren ein Paar und möchten ihr Kind zweisprachig - deutsch und portugiesisch - erziehen. Neben ihrem Fulltime-Job als Mama, arbeitet Gisele auch weiterhin als Model. Doch so richtig will ihr der Durchbruch wohl nicht gelingen. Ob die Ex-Topmodel Kandidatin deswegen im Januar ins "Dschungelcamp 2019" zieht? Feststeht auf jeden Fall, dass sie in dieser Zeit auf die tatkräftige Unterstützung ihres Mannes bauen kann und wer weiß, vielleicht plaudert das Model ja sogar das ein oder andere Beziehungsdetail aus...