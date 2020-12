Giulia Siegel: Bittere Neuigkeiten nach "Temptation Island VIP"!

Ihre Fans sind bereits in großer Sorge. In letzter Zeit machte sich Giulia auf Instagram ziemlich rar. Jetzt veröffentlicht sie ein langes Statement, in dem deutlich wird, dass etwas nicht stimmt. "Außerordentliche Erfahrungen zwingen uns in die Knie und lehren uns intensive Verbindungen oder Verlust dieser", schreibt sie u.a. Gehen Giulia und Ludwig etwa getrennte Wege? Oder belastet die Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel etwas anderes? Das verriet sie bisher nicht.