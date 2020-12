Giulia Siegel & Ludwig Heer: Horror-Unfall! Er musste wiederbelebt werden

In Malé wartete schon der Krankenwagen, der Ludwig in die Notaufnahme brachte. "Ludwig konnte weder hören noch sehen. Bei jeder kleinsten Bewegung musste er sich übergeben und seine Beine verkrampften sich die ganze Zeit. Es ging ihm extrem schlecht", erzählt Giulia. Schnell stand fest, dass Ludwig in eine Dekompressionskammer musste. Doch die nächste war 4,5 Bootsstunden entfernt. Das Hotel organisierte sofort ein Militärschiff, das sie dort hinbrachte. Ludwig musste stundenlange Tauchgänge in dem Gerät über sich ergehen lassen. Doch von Tag zu Tag machte er immer mehr Fortschritte.