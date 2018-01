Giuliana Farfalla: Dschungel-Aus war nicht geplant!

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" ist nicht nur ein Teil des Namens der TV-Show, sondern auch bekannt als der Exit-Ruf, um aus dem Dschungel zu entkommen. Und diesen nutzte auch in diesem Jahr schon ein Dschungelbewohner: am sechsten Tag rief Giuliana Farfalla diesen Satz durch den Dschungel- und durfte gehen.

Doch Gerüchte wurden laut, dass Giuliana ihren Ausstieg schon von Anfang an geplant hatte. Zuvor hatte sie nämlich in einem Gespräch mit Natascha Ochsenknecht erklärt, dass sie die Krone gar nicht bräuchte, um vom Dschungel etwas zu haben. Das Playboy-Cover sowie ein potentieller Auftritt im "Perfekten Promi Dinner" seien ihr auch so schon fast sicher.

Dass es nach solcherlei Aussagen kein Wunder ist, dass das Dschungelcamp-Publikum hinter Giulianas Aktionen Kalkül vermutet, hätte das Model wissen müssen.

Jetzt setzt sich Giuliana zur Wehr.

Die 21-Jährige beteuert, dass ihr Ausstieg natürlich nicht geplant war. Sie hatte von Anfang an vor, sich die Dschungel-Krone zu holen. Aber der psychische Stress lastete einfach zu sehr auf ihr.

Der Ex-Campbewohnerin ist auch bewusst, dass sie davor solche prägnanten Details Natascha Ochsenknecht gegenüber geäußert hatte (das Giuliana die Krone gar nicht mehr braucht), und sie war selber baff, dass sie so etwas "blödes" gesagt hatte. "Es war auf jeden Fall keine Taktik. Ich war einfach fertig," erklärt das Model. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie ihren Schritt auszusteigen keinesfalls bereut.

Giuliana freut sich über die wiedergewonnene Freiheit - und genießt diese jetzt erstmal in vollen Zügen.