Giuliana Farfalla: Jetzt startet sie richtig durch!

Man hätte es wahrscheinlich nicht gedacht, denn Giuliana spielte nicht gerade die Entertainerin im Dschungel - und doch ist sich ein Model-Agent sicher: Sie wird es noch weit bringen!

In den Dschungel verschlägt es meistens die, die ihre Karriere noch einmal pushen wollen. Siegerin Jenny Frankenhauser dürfte das gelungen sein und auch Daniele Negroni und Tina York erwarten nun wieder mehr Aufträge - doch diese haben ja auch bis zum Schluss durchgehalten. Warum aber sollte Giuliana von ihrem freiwilligen Auszug profitieren?

Dschungelcamp - Giuliana Farfalla: So sah sie früher aus!

Peyman Amin (46), aus den ersten Staffeln von Germanys Next Topmodel bekannt, findet grade die zurückhaltende Art an Giuliana so wichtig: "Ich mag einfach die Ruhe, die sie ausstrahlt, gerade im heutigen Zeitalter wo Models immer durch Zickereien auffallen, ist es umso wichtiger, dass es auch Models wie Giuliana gibt, die einfach ruhig bleiben in stressigen Situationen", erzählte er in einem "RTL"-Interview. Auch ihre offene Art schätze er sehr.

Guido wünscht Giuliana viel Spaß

Doch Peyman ist nicht Giulianas einziger Fan: Auch Guido Maria Kretschmar findet das Model aufregend und hofft, dass sie auf den Laufstegen dieser Welt eine gute Zeit haben wird - egal was kommt.