Giuliana Farfalla: Schockierende Dschungelcamp-Beichte!

Der Schock saß tief, als Model Giuliana Farfalla ihren Dschungel-Auszug bekannt gab. Wie Giuliana berichtete, wolle sie die australische Wildnis verlassen, bevor sie "auf dem Boden liegt". Ihre körperliche und seelische Verfassung gaben ihr deshalb den Anreiz dazu, dass Dschungelcamp zu verlassen. Nicht nur die Promis bedauerten den Abgang von Giuliana, auch ihre Fans zeigten sich sichtlich betroffen. Einige machten sie sogar große Sorgen um das Transgendermodel - allerdings zu unrecht. Böse Zungen behaupten, Giuliana hätte nur aus Kalkül gehandelt.

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Noch bevor der erste Dschungelbewohner von den Zuschauern rausgewählt werden konnte, machte Giuliana die Sause. Nachdem sie rief: "Ich bin ein Star holt mich hier raus", war sie auch schon weg. Der Grund für ihren Auszug, soll ihre körperliche und seelische Verfassung gewesen sein - so berichtete sie es den anderen Promis. Doch dies war nicht die ganze Wahrheit...

Giuliana Farfalla verließ aus Kalkül das Dschungelcamp

In einem Gespräch mit Natascha Ochsenknecht verrät Giuliana ihre wahren Auszugs-Gedanken. So sagt sie: "Schau mal, ich habe zwei Geschichten erzählt! Daraus kann man was machen. Dann habe ich den Playboy mitgenommen. Und das Promi-Dinner kommt ja auch noch! Da muss ich nicht erst am Boden liegen, bevor ich gehe." Nach großen Emotionen klingt das jedenfalls nicht. Auch ungewöhnlich wäre dieser Grund des Auszuges nicht. Schon vor Giuliana, nutzen einige Promis "Das Dschungelcamp" als Karriere-Sprungbrett!