Glassplitter! Aldi Nord ruft beliebtes Produkt zurück

Betroffen ist der Spargel der Marke "King's Crown" in 314 Mililiter-Gläsern und hat das Mindesthaltbarkeitsdatum 30.06.2021. Auf dem Deckelrand befindet sich die Chargennummer L0161320180528 3700/01090.

Rückruf von Spargel

Die Spargelgläser wurden bereits aus dem Sortiment genommen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab. Grund dafür ist, dass sich darin Glassplitter befinden können.

Das Produkt wurde in den Regionen Beucha, Beverstedt, Greiz, Jarmen, Bad Laasphe, Münden und Lingen verkauft. Sollten Verbraucher das Produkt gekauft haben, können sie dieses in jede Filiale zurückbringen – der Kaufpreis wird auch ohne Kassebon in voller Höhe erstattet.