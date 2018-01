"Global Gladiators": Das sind die Promis der neuen Staffel!

In diesem Jahr ist es soweit: Die zweite Staffel von "Global Gladiators" geht bei ProSieben an den Start!

Während sich Pietro Lombardi, Lilly Becker und Co noch von den Strapazen der ersten Staffel erholen, will die Bild am Sonntag jetzt erfahren haben, welche Promis sich diese TV-Saison ins Abenteuer stürzen!

Unter den männlichen "Global Gladiators"-Anwärtern sollen dabei DSDS-Schnuckel Joey Heindle, Ex-Fußballprofi und "PBB"-Bewohner Mario Basler und Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis sein.

Und auch unter den weiblichen Kandidatinnen gibt es bereits erste Namen: So sollen laut Informationen der BamS die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Fiona Erdmann und Schauspielerin Jana Pallaske sein.

Für die VIP-Abenteurer der zweiten Staffel soll es nach Angaben der Bild am Sonntag dabei allerdings nicht nach Afrika, sondern in einem umgebauten Container durch Thailand gehen.

Die Dreharbeiten starten im Februar - allzu lange müssen sich "Global Gladiators"-Fans also wahrscheinlich nicht mehr gedulden...