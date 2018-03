"Global Gladiators" enthüllt: Das sind die neuen Promis!

Jetzt ist es raus!

Die "Global Gladiators"-Saison hat offiziell begonnen:

Seit rund einer Woche reisen die abenteuerlustigen ProSieben-Promis jetzt schon in einem Container durch Thailand.

Die Bild am Sonntag will nun aus Sendekreisen erfahren haben, welche Stars sich in der zweiten Staffel der Erfolgsshow durch den Urwald schlagen!

Wie berichtet wird, sollen drei Frauen und vier Männer mit von der Partie sein:

So sollen Sängerin Sab­ri­na Set­lur, Schauspielerin Jana Pal­las­ke, Sabia Bou­lah­rouz sowie Model und Stuntfrau Mi­ri­am Höl­ler für Frauenpower in dem Format sorgen.

Daneben treten Schauspieler Ma­nu­el Cor­tez, Sänger Ben Blü­mel, Katzenberger-Gatte Lucas Corda­lis und DSDS-Star Joey Heind­le um den Titel an.

Laut Angaben des Senders sollen die Spiele in dieser Staffel besonders hart sein, "Global Gladiators"-Fans dürfen sich also auf jede Menge Schweiß und Action gefasst machen!