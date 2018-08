Lange Zeit hat man nichts mehr von Sänger Ben gehört. Vor kurzem ließ der Sänger dann die Bombe platzen: Er ist still und heimlich Papa geworden! Und das sogar schon vor vier Monaten. Jetzt zeigt Ben zum ersten Mal seinen kleinen Sohn Neo.

Sänger Ben: Süße Baby-News!

Ben geht in seiner Vaterrolle auf

Auf postete er einen Schnappschuss von sich und seinem Schatz. Papa Ben sieht etwas gestresst aus, Neo sitzt auf seinem Schoss. Anscheinend hatte der aber gar keine Lust auf eine Foto-Session. Durch seine Zappelei ist er leicht verschwommen. Bens Follower sind trotzdem begeistert. "Aww wie süß der Kleine doch ist" und "Großartiges Bild", kommentieren sie.

#movindoin #baby #love #bliblablub Ein Beitrag geteilt von Ben Blümel (@ben_bluemel) am Aug 16, 2018 um 6:46 PDT

Seit April ist der kleine Fratz der ganze Stolz von Ben und seiner Fau Caro. Er war sogar bei der Geburt dabei. "Das war krass. Meine Frau hat das unglaublich gemacht, nachts bekam sie Wehen und morgens war der Kleine da. Ich würde diesen Moment nicht missen wollen", erzählte er der "Berliner Zeitung".

#goodnight #morgengehtsweiter #ilovetoentertainyou #kikalive Ein Beitrag geteilt von Ben Blümel (@ben_bluemel) am Aug 22, 2018 um 11:56 PDT

Caro ist Bens große Liebe. Obwohl sich die beiden schon seit Teenie-Zeiten kennen, sind sie erst letztes Jahr vor den Altar getreten. Jetzt macht ein Baby ihr Glück perfekt.

"Global Gladiators" enthüllt: Das sind die neuen Promis!

Ab nach Thailand!

Jetzt muss die kleine Familie aber erstmal ohne Papa auskommen. Heute Abend begibt sich Ben für "Global Gladiators" auf Abenteuer-Reise durch Thailand. Was er erwartet? "Ich denke, auf ein Format wie 'Global Gladiators' kann man sich kaum vorbereiten, denn keiner von uns Kandidaten weiß, was passieren wird. Insofern ist es ein bisschen Yin und ein bisschen Yang in eine Tüte gepackt. 'Global Gladiators' ist ein Riesenspielplatz für Erwachsene und ich habe total Bock darauf, mich mal wieder an die Grenzen zu pushen."

Mal sehen, wie er sich dabei schlagen wird...