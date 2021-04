Gloria Henry: Die Serien-Schauspielerin ist tot

Die 1923 in New Orleans, Louisiana, geborene Schauspielerin blickt auf eine legendäre Karriere zurück. Ihren großen Durchbruch erlebte die damals 24-Jährige im Jahr 1947. Bis 2005 wirkte Gloria Henry in zahlreichen Filmen mit, darunter auch die Baseball-Komödie "Kill the Umpire". Ihre bekannteste Rolle war die der Beth Forbes in Fritz Langs 1952 erschienenem Western "Engel der Gejagten". Sie spielte damals an der Seite von Marlene Dietrich, Arthur Kennedy und Mel Ferrer. Ihren letzten Filmauftritt hatte sie 2005 in der Komödie "Her Minor Thing".