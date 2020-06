GNTM 2012, Folge 7: Bill Kaulitz coacht die Mädchen

Neuerdings ziert auch ein Knochentattoo seine Hände.

Nach fast zweijähriger TV-Abstinenz ist dieser Auftritt etwas ganz besonders. Heidi Klum heizt den Mädchen vor seinem Auftritt mächtig ein: "Heute möchte ich Action haben. Deswegen habe ich jemand angerufen, der Euch heute beim Stagediving unterstützen wird. Er ist ein riesengroßer Rockstar. Er ist ein Weltstar."

Als Bill Kaulitz auf die Bühne kommt sind die Nachwuchsmodels total baff. Dominique (22): "Bill ist ein komplett anderer Typ geworden. Er ist älter geworden und hat seinen Style geändert." Auch Jasmin (17) ist begeistert von Bills neuem Look: "Ich finde Bill so ganz schön gut aussehend."

Inga (17) ist die erste Auserwählte, die mit dem Sänger in die Menschenmenge springen darf. Sie schwärmt: "Ich bin mit Bill Hand in Hand in die Menge gejumped. Das war total lustig und hat Spaß gemacht. Er konnte mir auch viele tolle Tipps geben." Fotografiert werden die Mädchen dieses Mal von Marc Baptiste. Wer sonst noch das Vergnügen haben wird, mit Bill in der Menge zu baden, erfahren wir in der siebten Folge von GNTM.

Lange haben wir von Bill und seinen Jungs von Tokio Hotel nichts mehr gehört. "Ich bin in L.A., weil wir gerade das Album produzieren. Außerdem wohne ich seit einiger Zeit auch hier. Natürlich habe ich mir viel von dem Tag mit 14 hübschen Mädchen versprochen. Da nimmt man sich ja gerne mal eine Auszeit aus dem Studio für einen Tag."

Doch die Mädchen von GNTM müssen in der nächsten Folge auch Muskelarbeit leisten. Zusammen mit Heidis Fitnesscoach Andrea Orbeck werden ihre Körper getrimmt. "Die Mädchen müssen ein bisschen mehr Sport treiben. Außerdem tut mir ein bisschen Sport ja auch gut", so Heidi Klum. Die Nachwuchsmodels müssen ihre Fähigkeiten beim Hula Hup, Hanteltraining, Liegestützen und Situps unter Beweis stellen.

Sarah-Anessa sagt zum Work-Out: "Es ist toll, mit Heidi persönlich Sport zu machen, aber so sieht sie natürlich auch unsere Schwächen." Konkurrentin Sara (21) erklärt: "Wenn Heidi schaut, wer von uns Mädchen hier besser ist, dann will ich natürlich die Beste sein.". Wer die härtesten Muckis hat und wem die Puste ausgeht erfahren Sie am Donnerstag den 05.04. um 20.15 auf ProSieben.

