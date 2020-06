GNTM 2012: Von neuen Regeln, fünf Portionen Milch-Fischsuppe und einer kratzigen Ratte

Jetzt ist die siebte Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" gestartet, gleich in der ersten Folge sorgte die Show für ordentlich Gesprächsstoff. Wir sagen nur: neue Regeln, alte Kandidatin, eine Ladung T'n'T, kratzige Ratten, Kleine-Fisch-Milchsuppe und das Kommando "Hose-runter"...

Modelmama Heidi Klum, Creative-Director Thomas Hayo (43) und Designer Thomas Rath (44) haben sich für den Staffel-Auftakt von GNTM 2012 ganz schön was einfallen lassen. Anstatt der üblichen Casting-Arie, startete die Show gleich mit einer Laufprobe im XL-Format. Die hübschesten 50 Kandidatinnen durften ihr (Nicht-)Können auf einem riesigem Runway beweisen, um am Ende ein Foto mit Selbstauslöser zu schießen. Wirklich interessant wurde es aber erst nach dem jeweiligen Walk: die kodderschnauzige Sara (21) brachte nicht nur Ratte Uwe mit auf den Catwalk, sondern unterstrich mit Aussagen wie "Jede, die hier mitmacht, ist mediengeil" ihre Hau-drauf-Mentalität. Bewerberin Isabella (20) überraschte die Jury mit ihrem neuen Look: seit dem ersten Casting hatte die dauergrinsende Afrikanerin zehn Kilo zugenommen. Ihre Geheimwaffe: Kleine Fische mit Milch, fünfmal am Tag! Laura (18) wurde Opfer der Modepolizei von Thomas Rath. Der fand den Schlabberlook der Kandidatin nämlich gar nicht "Model-like" und brachte das Mädchen dazu, sich noch auf dem Laufsteg bis aufs Top auszuziehen.

Die 25 Mädels, die die erste Runde von GNTM überlebten, durften anschließend noch in Ready-to-wear von Designer Guido Maria Kretschmer ihre erste eigene Fashion-Show begehen. In der nächsten Folge geht es gleich nach Thailand. Heidi, das wird ein Spaß!

