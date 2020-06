GNTM 2015: Fake-Vorwürfe von Linda Vaterl

"Die wollten mich nur haben, weil ich Aufmerksamkeit errege", ist sich die Blondine sicher. Sie stand schon mit 14 vor der ProSieben Kamera und auch ihr BFF Kay One ist sich sicher: "Sie polarisiert." Obwohl sie berühmt werden möchte, ist Linda Vaterl klar: "Ich habe keine Model-Qualitäten!"

Bei der Casting-Show mitzumachen sei nicht ihre eigene Idee gewesen: "Sie haben mich ständig wieder angerufen und darum gebettelt, dass ich mitmache", sagte Linda Vaterl. Weil sie engagiert wurde, musste sie nicht die übliche Bewerber-Prozedur mitmachen. Als sie schließlich zusagte, ließ die Jury sie trotzdem nicht weiter.

Ebenfalls nicht selbst beworben hat sich Sissi Hofbauer, die Schwester der Bachelorette. Sie ist ebenfalls eine der Kandidatinnen und wurde vom Sender angefragt.

