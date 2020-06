GNTM 2015: So sehen die neuen Models aus!

Auf der offiziellen GNTM-Facebook-Seite kann man sich jetzt schon mal einen Eindruck davon verschaffen, wer sich in diesem Jahr so vor die Jury wagt. Dort sind nun nämlich Schnappschüsse der ersten Kandidatinnen zu finden. Und die machen eines ziemlich deutlich: An hübschen Bewerberinnen mit ganz verschiedenen Looks scheint es auch in diesem Jahr nicht zu mangeln. Umso gespannter darf man sein, ob einige der abgebildeten Mädels es tatsächlich in die nächste Runde schaffen.

Eines steht auf jeden Fall jetzt schon fest: Wer die Jury beim Casting überzeugt, darf sich über einen spontanen Trip ins Ausland freuen. Denn laut ProSieben sollten alle Kandidatinnen beim Casting bereits mit einem für eine Woche gepackten Koffer und Reisepass erscheinen.

Nur wohin es geht, das wurde natürlich noch nicht verraten...