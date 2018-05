GNTM 2018: Gewinner steht offenbar längst fest!

Eigentlich sind noch knapp ein Dutzend Models bei „GNTM 2018“ im Rennen – doch vieles deutet daraufhin, dass Heidi Klum ihre Siegerin längst gekürt hat...

"Du überzeugst mehr durch deine Art als durch dein Aussehen.“ Was für Kandidatin Klaudia Giez (21) von „Germany’s Next Topmodel“ (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) erst mal wie eine scharfe Kritik von Model-Mama Heidi Klum (44) klingt, ist tatsächlich als riesiges Kompliment gemeint. Schließlich gilt die aufgedrehte Berlinerin als absolute Favoritin auf den Titel! Für sie hat Heidi sogar schon mal die „GNTM“-Regeln geändert und damit Show-Geschichte geschrieben: Das Supermodel überreichte ihrer Lieblings-Kandidatin nicht nur EIN Foto zum Einzug in die nächste Runde, sondern gleich ZWEI! Das hat es in 13 Staffeln noch nie gegeben!

Wird Klaudia wirklich "Germany's Next Topmodel?"

Und Heidi kann gar nicht aufhören, von Klaudia zu schwärmen: „Nicht nur dein einzigartiger Charakter und deine Haare sind deine Superkraft. Du selbst bist eine Superkraft.“ Mehr noch als das überschwängliche Lob macht Klaudia „mit K“ allerdings zur heißesten Favoritin, dass sie die Model-Mama vor wenigen Wochen auf die berühmte amfAR-Gala in New York begleiten durfte: Nur die Kandidatinnen, denen Heidi den Titel zutraut, dürfen mit ihr auf die Veranstaltung.

GNTM 2018: Selbstmord-Drama um Klaudia Giez

Bisher kam so gut wie jedes Model, das sie dorthin mitgenommen hat, auch anschließend ins Finale. Auf ihrem Instagram-Account befeuert das Model mit den schönen langen Haaren die Gerüchte über einen sicheren Sieg auch noch: Dort präsentiert Klaudia in einem Video den neuen Opel Adam. Und genau dieser Werbe-Deal ist nicht nur unter Heidis „Meeedchen“ der beliebteste Job von allen – es ist auch der Job, der schon oft die Gewinnerin bestimmt hat. In den vergangenen sechs Jahren wurde viermal die Kandidatin, die das neue Gesicht der Opel-Adam-Werbung wurde, auch die Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“. Und das scheint viele ihrer über 200 000 Follower auf Instagram sichtlich zu freuen. Eine Nutzerin etwa schreibt unter dem Video: „Du bist so schön und einzigartig, du wirst ,Germany’s Next Topmodel‘.“ Und wir vermuten, dass sie damit ins Schwarze getroffen hat...