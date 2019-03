GNTM 2019: Kandidatinnen-Krieg hinter den Kulissen!

Was für ein Skandal! In der letzten "GNTM"-Folge schlug Jasmin ihre Konkurrentin Lena blutig. Für Modelmama Heidi ein absolutes No-Go. Sie schmiss sie kurzerhand aus der Show. Doch wer jetzt denkt, dass langsam wieder Ruhe in der Modelvilla einkehrt, liegt so richtig falsch.

Vanessa sorgt für Ärger

Vor allem Kandidatin Vanessa für Zündstoff. Ihre selbstbewusste Art kommt bei ihren Mitstreiterinnen überhaupt nicht gut an. "Vanessa ist manchmal zu selbstbewusst", findet Simone. Bei den Castings in Miami verschärft sich die Situation. Da Vanessa in dem Gebiet schon am meisten Erfahrungen sammeln konnte, übernimmt sie die Planung. "Ich habe 200-300 Castings bestimmt schon gemacht", sagt die Rothaarige. Doch dann läuft doch nicht alles nach Plan. Die Nachwuchsmodels kommen ganze 45 Minuten zu spät. "Ich bin dermaßen angepisst. Das ist inakzeptabel. Wo ich herkomme, da zählt Pünktlichkeit. Auf diese Art mache ich keine Geschäfte", meckert der Kunde.

Heidi Klum: So süß hat Tom ihr den Antrag gemacht!

Läster-Attacken gegen Simone

Doch auch Simone ist vielen Mädchen ein Dorn im Auge. Als sie beim Fotoshooting von einem Sprungturm hüpfen soll, bekommt sie es plötzlich mit der Angst zu tun. "Ich habe voll Schiss", gibt sie zu. Doch die anderen haben dafür überhaupt kein Verständnis. "Ja, die Simone hat immer ein bisschen zu viel Angst Meistens ist sie dann noch eine der Besten", lästert Vanessa. Und auch Cäcilia lässt kein gutes Haar an Simone: "Man muss kein Drama daraus machen und es 100 Mal erwähnen. Irgendwann denkt man sich auch: ‘Ja, wir wissen es.‘" Ob die Situation noch mehr eskaliert? Mehr dazu heute Abend um 20:15 Uhr bei ...