GNTM 2019: Nackt-Skandal um Kandidatin Vanessa!

Was wohl Modelmama Heidi dazu sagt? In der aktuellen Folge zieht Kandidatin Vanessa blank...

Heute Abend wird es ernst für Heidis Meeedels! Das erste Casting steht an. Für ein Online-Portal müssen die Kandidatinnen weiße Klamotten selbst abändern und dann Influencerin Bonnie Strange und dem Content-Director des Labels präsentieren.

Vanessa schockiert mit Nackt-Auftritt

Vanessa hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie trägt eine dicke Jacke und eine Latzhose. Während ihres Walks legt sie eine filmreife Strip-Show hin. Erst lässt sie die Jacke runterfallen, dann öffnete sie auch noch den Latz ihrer Hose! Plötzlich steht die 21-Jährige oben ohne da. Ihre Brustwarzen sind lediglich durch kleine Aufkleber verdeckt.

Doch die die freizügige Performance kommt bei den Kunden überhaupt nicht gut an. Die beiden ist die Situation sichtlich peinlich. Am Ende guckt Vanessa in die Röhre. Zwei anderes Models schnappen ihr den Job vor der Nase weg.

Gewinnt Vanessa die Show?

Trotz der Nackt-Show gilt Vanessa als Favoritin bei "GNTM". Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich als Model. nahm sie sogar mit zur legendären AmFar-Gala in New York. Die Chancen auf den Titel stehen also mehr als gut...