Heidi Klum: Brutale Prügel-Attacke bei "GNTM"!

Dass "GNTM"-Kandidatin Jasmin manchmal etwas über die Stränge schlägt, ist kein Geheimnis. Erst in der letzten Folge trat sie ohne Grund gegen einen Spiegel. Doch mit ihr letzter Aktion ging sie definitiv zu weit...

Jasmin schlug brutal auf Lena ein

Bei den Dreharbeiten im Dezember eskalierte die Situation zwischen Jasmin und Lena. Was war passiert? Bei der Entscheidung mussten Jasmin und Lena wackeln. Beide sollten backstage warten, bis sich Heidi entschieden hatte. Als Jasmin weinte, fragte Lena: "Weinst du oder lachst du?". Für Jasmin ein Unding! Sie schrie und brüllte das ganze Set zusammen. Plötzlich rannte sie auf Lena zu, und prügelte auf sie ein. Die beiden aufgebrachten Kandidatinnen konnten nur von einer Aufnahmeleiterin getrennt werden.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit gestoppt? Der Streit eskaliert

Und Modelmama Heidi? Die war überhaupt nicht begeistert. Sie schmiss Jasmin sofort aus der Show. "Aber Schatz, es gibt Regeln in einer Gesellschaft. Man kann sich mit Worten schlagen, aber man kann sich nicht mit Händen schlagen. Das darf man nicht machen. Du hast eine Riesenchance hier gehabt und die hast du dir jetzt leider damit selber vermasselt", sagte sie sauer zu Jasmin.

Was wird in der nächsten "GNTM"-Folge gezeigt?

Jasmin meldete sich bereits via zu dem Vorfall zu Wort: "Ich wusste, dass, wenn ich das tue, was ich tue, rausfliegen werde. Ich schlag keine Leute ohne Grund. Ich schlag Leute auch nicht gerne." Mittlerweile ist das Video jedoch wieder gelöscht...

will die Prügel-Szenen in der nächsten Folge übrigens nicht zeigen. Nur wie es dazu kam und die Konsequenzen. "ProSieben erzählt das, was bei 'GNTM' passiert, immer mit der größtmöglichen Sorgfaltspflicht gegenüber allen Beteiligten. Auch an diesem Donnerstag", erklärte Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber der "BILD"-Zeitung.