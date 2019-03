Das gab es in 14 Jahren noch nie! Jasmin wurde Lena gegenüber handgreiflich. Sie schlug sie, riss ihr die Extensions raus. Lena will jetzt Sender verklagen. "Es geht nicht an, dass ein Fernsehsender filmt, wie eine Minderjährige von einer anderen Teilnehmerin während der Dreharbeiten geschlagen wird und das anwesende Kamerateam nicht sofort einschreitet, sondern die Szene weiter filmt und ProSieben nunmehr über den Vorgang in der nächsten Sendung berichten will", sagte ihr Anwalt Christian Nohr gegenüber "WAZ".

Theresia: "Lena kauerte am Boden und blutete"

Doch wie dramatisch war der Vorfall wirklich? Kandidatin Theresia war hautnah dabei - und berichtete jetzt über die schockierenden Einzelheiten. "Ich war gerade bei der Elimination, als das passiert ist. Ich habe den Vorfall nicht gesehen, aber als ich zurückkam, hat es sich von außen angehört wie wild gewordene Tiere im Zoo. Wie blutrünstige Hyänen", erzählte sie im Interview mit "Bunte". "Als ich reinkam, sah ich, dass Lena am Boden kauert und blutet. Ich habe ihr dann sofort Eis geholt. Sie hat ihr so heftig auf den Kopf gehauen und sich in ihren Haaren verkrallt, dass sie ihr teilweise die Extensions herausgerissen hat, sodass Lena geblutet hat.“

Jasmin fiel oft durch ihr Verhalten negativ auf

Theresa hatte davor bereits selber negative Erfahrungen mit Jasmin gemacht. "Sie kann echt gruselig und beängstigend sein. In Österreich kam sie auf mich zu, griff an meinen Hals und sagte: 'Ich kill‘ dich‘", erzählte sie in der Sendung.

Auch Modelmama Heidi Klum war entsetzt von Jasmins Verhalten. Nach der Prügel-Attacke schmiss sie sie sofort aus der Show. Und Jasmin? Die zeigt sich überhaupt nicht einsichtig. "Ich habe Lena vor der Kamera geschlagen, weil sie zu frech war. Ich schlage niemanden ohne Grund. Ich schlage auch nicht gerne. Aber ihr kennt die Respekt-Schelle. Das musste seine", sagte sie in einem -Video, das mittlerweile wieder gelöscht wurde.