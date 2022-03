GNTM 2022: Eklat beim Umstyling!

In den ersten Folgen der Modelshow wurde den Kandidatinnen vieles abverlangt - doch jetzt kommt es zum Showdown! Nun wurde auch der erste Trailer zum Umstyling veröffentlicht. "Die Klingen sind geschärft! Die Looks sind entschieden!", so Heidi Klum. "Es wird so krass", verriet die Modelmama. Die Zuschauer dürfen sich also auch in diesem Jahr wieder auf große Veränderungen der Kandidatinnen freuen.