GNTM-Baby: Janina Delia Schmidt ist Mutter geworden

Klar, das Timing passt, denn die meisten Kandidatinnen waren schon bei der ersten Staffel 16-20 Jahre alt, doch das ist nun fast 10 Jahre her.

Janina Delia Schmidt ist der nächst GNTM-Star, der nun die Geburt eines Kindes verkündet. "Mein Herz 10.12.15", schrieb sie nun auf Facebook. Vor acht Tagen brachte sie einen Jungen zur Welt.

Sie belegte in der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel" den zweiten Platz und hat auch wenn es in der deutschen Öffentlichkeit nicht so sichtbar war, ziemlich erfolgreich weitergemodelt. "Ich habe danach sehr, sehr viel gearbeitet und immer noch viele Anfragen. Vor zwei Jahren bin ich dann ins Model-Booking gewechselt", sagt die 31-Jährige gegenüber "Bunte".

In diesem Jahr ist ein richtiger Babyboom bei den Ex-GNTM-Kandidatinnen ausgebrochen. Außer Janina bekamen erst kürzlich auch Tessa Bergmeier und Yvonne Schröder Nachwuchs.